Российские войска продолжили успешное наступление на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки на краснолиманском направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», — заявил он.
Конашенков добавил, что российские военные также нанесли удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка в ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное в ЛНР.
«За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30», — заключил представитель Минобороны.
Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, технику неприятеля сбила истребительная авиация ВКС России. Это произошло в районе населенного пункта Воздвиженка.