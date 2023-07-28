Военный эксперт рассказал, в чем будет заключаться «модернизация» танков Abrams для ВСУ

США лишат секретных технологий танки Abrams, которые будут отправлять на Украину, рассказал газете «Взгляд» военный эксперт, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий», — отметил эксперт.

По его мнению, с машин снимут броню с обедненным ураном, чтобы «разработка не попала в руки к российским военным».