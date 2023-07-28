Военный эксперт рассказал, в чем будет заключаться «модернизация» танков Abrams для ВСУ

Военный эксперт Козюлин: США снимут с танков Abrams для ВСУ секретные технологии
США лишат секретных технологий танки Abrams, которые будут отправлять на Украину, рассказал газете «Взгляд» военный эксперт, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий», — отметил эксперт.
По его мнению, с машин снимут броню с обедненным ураном, чтобы «разработка не попала в руки к российским военным».
Козюлин подчеркнул, что танки еще нужно будет ремонтировать перед отправкой. Также в Германии попытаются усилить защиту бронемашин «с учетом характера военных действий и активного применения дронов», указал эксперт.
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