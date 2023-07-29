Военный эксперт рассказал, в чем будет заключаться «модернизация» танков Abrams для ВСУ

Американские танки Abrams, которые Вашингтон планирует передать Киеву, будут поставлены ему в недостаточно для изменения ситуации на фронте количестве, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист также назвал российскую альтернативу Abrams.

«Эти танки Abrams будут старого образца, перед отправкой с них будут сняты все секретные приборы, даже, как говорят, будет срезаться броня с обедненным ураном. Они будут приводить эти танки в такое состояние, чтобы не допустить утечки каких-то секретных технологий», — сказал Матвийчук.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о российском танке, превосходящем по своим характеристикам американские аналоги.

«Все танки, которые поставляются Украине, сродни нашему танку Т-90. Наши танки превосходят американские по своей огневой мощи, маневренности. защищенности», — заключил военный эксперт.

Ранее в США назвали сроки поставок танков Abrams на Украину. Так, Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Уточняется, что американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии.