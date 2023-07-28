Названо российские оружие, способное «без проблем» сжечь Abrams

Российские ракеты «Вихрь» являются главным средством поражения американских танков M1 Abrams, заявил военный эксперт Алексей Суконкин в комментарии NEWS.ru. По его словам, эта ракета устанавливается на вертолеты Ка-52 и используется для поражения бронетехники противника.

Главное средство поражения Abrams — противотанковая ракета «Вихрь», устанавливаемая на вертолеты Ка-52. Предположительно, до половины бронетехники ВСУ без проблем сжигают именно «Вихри», — отметил эксперт.

Суконкин подчеркнул, что у российской армии есть и другие средства поражения Abrams. К их числу относятся противотанковый ракетный комплекс «Корнет», а также FPV-дроны, несущие боевую часть реактивной гранаты.

БПЛА, конечно, не так эффектно выносят танки, но два-три таких прилетит, и танк больше никуда не поедет. Плюс все остальное — артиллерия, танковые дуэли. Хотя танк на танк — ситуация редкая, — подытожил он.