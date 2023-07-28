ВСУ за год сбросили 8 тысяч мин «Лепесток» на территорию ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ за год сбросили 8 тысяч мин «Лепесток» на территорию республики.
Об этом говорится в Telegram представительства.
«с 28 июля 2022 года... враг буквально под ноги мирным жителям высыпал 8 тысяч труднозаметных мин на территории шести районов Донецка», — отмечается в заявлении.
Ранее мирный житель Горловки пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток».