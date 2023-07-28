Российские военные захватили французский колесный танк

«На запорожском направлении наши ребята захватили колесный танк AMX-10 RC в очень хорошем состоянии, он на ходу», — поделился Рогов.

15 июня обозреватель Forbes Дэвид Экс рассказал, что переданные Вооруженным силам Украины AMX-10 RC были бездарно использованы во время лобовой атаки и продержались в ней недолго.