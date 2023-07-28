В Минобороны разъяснили положение для 27-летних призывников

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков разъяснил положение для 27-летних призывников. Его комментарий по ситуации приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что эти граждане будут направляться в запас. По словам Панкова, до 31 декабря 2023 года включительно они не будут подлежать призыву.

«Соответствующие директивы подготовит Генштаб», — сказал замминистра обороны.

В ответ на это заявление спикер Совфеда Валентина Матвиенко заметила, что необходимо также проследить за тем, как закон будет реализовываться на местах.

До этого верхняя палата российского парламента одобрила закон о возрасте призыва на срочную службу с 18 до 30 лет.