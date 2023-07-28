«Колоссальный урон»: в Британии восхитились грозным российским оружием

Новая версия российского ударно-разведывательного вертолета «Аллигатор» Ка-52М и его предшественник Ка-52 способны нанести Украине колоссальный урон, сообщает издание Newsweek со ссылкой на Минобороны Великобритании. По данным ведомства, вертолет может поражать как бронетехнику ВСУ на земле, так и воздушные цели.

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Ка-52 — один из самых грозных военных вертолетов в России. Он наносит колоссальный урон Украине, — отметили в Минобороны.

Ка-52 не теряет боеспособности даже в темное время суток и при плохих погодных условиях. Кроме того, он способен обходить противовоздушную оборону Украины, что создает серьезные проблемы для ВСУ. По данным издания, вертолет оборудован новейшим вооружением, а обогревающие элементы лопастей позволяют ему работать в широком диапазоне температур.