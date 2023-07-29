Минобороны: артиллерия РФ обстреляла украинских диверсантов в Херсонской области

"Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов", — утверждает Кодрян. Он добавил, что на херсонской направлении было нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское.

До этого председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в городе Алешки под обстрел попала бригада скорой помощи, фельдшер получил ранения. Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили "Известия". 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.