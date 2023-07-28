В Запорожской области назвали напряженной обстановку на времевском направлении

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал обстановку на Времевском выступе напряженной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«Обстановка остается напряженной, подразделения [Вооруженных сил России] контролируют времевское направление», — сообщил Балицкий.

По его словам, противник несет потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское.