В Запорожской области назвали напряженной обстановку на времевском направлении

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал обстановку на Времевском выступе напряженной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Обстановка остается напряженной, подразделения [Вооруженных сил России] контролируют времевское направление», — сообщил Балицкий.
По его словам, противник несет потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское.
Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогли прорвать российскую оборону на Времевском выступе.
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