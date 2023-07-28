Российские бойцы вывезли в тыл французский колесный танк AMX-10RCR
Российские военные эвакуировали с линии боевого соприкосновения французский колесный танк AMX-10RCR. Машина была брошена украинским экипажем в июне под поселком Новодонецкий.
"Это первый достоверно известный захваченный и утащенный образец западной техники, если не считать всяких MRAPов", - сообщает портал bmpd.
Напомним, что в середине июня на окраине поселка Новодонецкий была уничтожена колонна бронетехники ВСУ. Российские бойцы насчитали около 50 различных машин.
Французские колесные танки AMX-10RC сильно разочаровали танкистов ВСУ. Машины отличаются удовлетворительными маневренными характеристиками, но слабая бронезащита делает их легкой целью на поле боя. Кроме того, осколки быстро выводят из строя колеса.