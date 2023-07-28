В Японии сочли Россию «непосредственной угрозой» Европе

В ежегодном докладе министерства обороны Японии — «Белая книга» — Россия получила ярлык страны, которая представляет угрозу Европе — серьезную и непосредственную. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Внешняя деятельность России, <…> агрессия на Украине расшатывают основы международного порядка, и являются наиболее серьезной и <…> непосредственной угрозой в направлении Европы», — уточнили в документе.

Авторы доклада подчеркнули, что в Индо-Тихоокеанском регионе внешняя политика РФ, ее стратегическое взаимодействие с Китаем вызывают беспокойство в сфере безопасности.

В ведомстве напомнили и о деятельности России на «северных территориях», как в Японии определяют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, где усиливается военное оснащение.

«Белая книга» — это доклад, посвященный ситуации в мире, с которым военное ведомство Японии выступает ежегодно с 1976 года.

Его нельзя рассматривать, как стратегический документ.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».