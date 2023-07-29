Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его информации, в пятницу, 28 июля, около 11 часов утра восемь мин калибра 120 мм было выпущено по МАПП Нехотеевка (1 км от границы). Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области (2,5 км от границы).

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Утром в субботу, 29 июля, ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка Брянской области. По предварительным данным, пострадавших нет.