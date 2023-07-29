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ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области
© википедия

По его информации, в пятницу, 28 июля, около 11 часов утра восемь мин калибра 120 мм было выпущено по МАПП Нехотеевка (1 км от границы). Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области (2,5 км от границы).

ВСУ обстреляли минометами село в российском регионе

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Утром в субботу, 29 июля, ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка Брянской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

28 июля в Донецке под обстрел ВСУ попало здание областного управления ГИБДД. В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада. В результате попадания снаряда в центре города образовалась горящая воронка.

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