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Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников

Российским военным удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Минобороны отчиталось об уничтожении украинских беспилотников
© РИА Новости

По данным российского военного ведомства, беспилотники были обнаружены в трех регионах — в населенном пункте Верхнекаменка (Луганская народная республика), в Спорном, Первомайском и Марьинке (Донецкая народная республика), а также в Марфополе Запорожской области.

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28 июля беспилотник попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что дрон был сбит силами Минобороны. Пострадавших и разрушений на земле нет. Каких-либо подробностей инцидента градоначальник не раскрыл.

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