Российским военным удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, беспилотники были обнаружены в трех регионах — в населенном пункте Верхнекаменка (Луганская народная республика), в Спорном, Первомайском и Марьинке (Донецкая народная республика), а также в Марфополе Запорожской области.