Спецоперация на Украине 28 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 июля 2023 года.

ВСУ потеряли до взвода в районе Благодатного в результате ударов РСЗО группировки «Запад»

Российская группировка «Запад» с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) поразила взвод личного состава механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Благодатного в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Он указал, что «Запад» нанес удар РСЗО «Торнадо-С» по району сосредоточения сил бригады войск Украины в районе населенного пункта Благодатное. Потери противника от удара составили до взвода живой силы и четыре автомобиля, указал Зыбинский.

Военная хроника сообщила о массированном ударе по ВСУ под Купянском

По позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесен массированный удар под Купянском. Об этом пишет RT со ссылкой на «Военную хронику».

Как говорится в сообщении, авиабомбы ФАБ-250М-62 с модулями планирования и коррекции ударили по позициям 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны в районе Новомлынска и Табаевки Харьковской области.

ВСУ обстреляли хутор Олешня в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает Газета.ru.

«Отмечено три прилета, в результате одного из них поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме», — написал он.