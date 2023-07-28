Страны Африки заинтересовали российские "Панцири" и "Торы"
Африканские страны интересуются российскими средствами противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, сообщает ТАСС.
По его словам, наблюдается устойчивый интерес к средствам ПВО малого и среднего радиуса действия, в частности к системам ПВО ЗРПК "Панцирь-С1" и ЗРК "Тор-М2Э", а также к автомобильной и бронированной технике, от бронетранспортеров до современных вариантов танка Т-90.
Страны Африки не только выражают желание приобрести самые современные образцы российского вооружения, но и заинтересованы в создании на своей территории центров по техническому обслуживанию и ремонту техники, отметил Шугаев.
Ранее сообщалось, что Нигерия обдумывает приобретение российских истребителей пятого поколения Checkmate.