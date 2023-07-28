Нигерия обдумывает приобретение российских истребителей Checkmate

"Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate", - сказал Шугаев.

Он отметил, что пока рано говорить о контрактах, однако партнеры активно присматриваются к российским самолетам.

Напомним, что Checkmate - первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Checkmate способен преодолевать до 3 тысяч километров, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.