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Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября.

Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в его поддержку высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11.

По данным агенства, объём проекта бюджета составляет более $880 млрд.

Ранее Палата представителей США одобрила проект военного бюджета на 2024 год.

Также в Минобороны Британии заявили, что увеличение оборонного бюджета является необходимостью.

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