Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета на 2024 год
Сенат США одобрил собственный проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, начинающийся 1 октября.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в его поддержку высказались 86 членов верхней палаты конгресса, против — 11.
По данным агенства, объём проекта бюджета составляет более $880 млрд.
Ранее Палата представителей США одобрила проект военного бюджета на 2024 год.
Также в Минобороны Британии заявили, что увеличение оборонного бюджета является необходимостью.