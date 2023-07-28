США намерены отправить танки Abrams на Украину в сентябре
Вашингтон планирует начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.
Как утверждает издание, в августе США планируют отправить несколько танков такого типа в Германию. Там военная техника пройдет модернизацию, а затем поступит на Украину в кратчайшие сроки.
Politico отмечает, что перед тем, как военнослужащие Украины смогут использовать танки Abrams на поле боя, им придется пройти 10-недельный курс подготовки. Обучение, по данным газеты, должно пройти на военной базе Графенвер в Германии и уже в августе благополучно завершиться.
Агентство напоминает, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок оружия и боеприпасов Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины российские войска будут считать законной целью для поражения. Во внешнеполитическом ведомстве РФ указывали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле добавляли, что отправка оружия Киеву никак не способствует успеху мирных переговоров между сторонами конфликта и скорее оказывают на эту перспективу негативный эффект.