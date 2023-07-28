Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье ремонтного цеха для техники ВСУ

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении в Запорожье ремонтного цеха для техники Вооруженных сил Украины. "По поступающей информации, русским "Искандером" на "Запорожстали" был поражен цех по ремонту бронетехники. Ремонтный завод был оборудован в цехе по обслуживанию локомотивов и вагонов на территории завода "Запорожсталь".

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Танки и другая бронетехника ВСУ поступали туда с Запорожского и Херсонского фронтов", - указано в сообщении. Рогов добавил, что предприятие принадлежит украинскому олигарху Ренату Ахметову, который является одним из спонсоров разжигания конфликта на Украине.