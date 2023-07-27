Протестующие в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии
Протестующие в столице Нигера Ниамее разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии. Об этом сообщает Niger Actu.
Уточняется, что стихийный митинг вспыхнул после того, как прохожие начали закидывать камнями здание «Партии за демократию и социализм Нигера», которое расположено в центре Ниамея. При этом внутри здания в этот момент шло совещание, на котором обсуждался государственный переворот в стране.
Позже к беспорядкам подключились демонстранты, выступающие на стороне мятежников – это привело к тому, что толпа пошла на здание партии штурмом. Находящиеся внутри спаслись бегством, часть из них получила травмы. После поджога штаб-квартиры правящей партии на место прибыла группа пожарных.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны.