Протестующие в Нигере подожгли штаб-квартиру правящей партии

Протестующие в столице Нигера Ниамее разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей партии. Об этом сообщает Niger Actu.

Уточняется, что стихийный митинг вспыхнул после того, как прохожие начали закидывать камнями здание «Партии за демократию и социализм Нигера», которое расположено в центре Ниамея. При этом внутри здания в этот момент шло совещание, на котором обсуждался государственный переворот в стране.

Позже к беспорядкам подключились демонстранты, выступающие на стороне мятежников – это привело к тому, что толпа пошла на здание партии штурмом. Находящиеся внутри спаслись бегством, часть из них получила травмы. После поджога штаб-квартиры правящей партии на место прибыла группа пожарных.