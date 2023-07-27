Войска Руанды пересекли границу с ДР Конго

Командование Вооружённых сил Демократической Республики Конго (ДРК) заявило, что войска Руанды перешли через границу их страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на данный момент войска Руанды находятся на территории ДРК. Кроме того, командование ДРК утверждает, что войска Руанды атаковали позиции сил безопасности из стран. Информации о численности войск, которые пересекли границу, на данный момент нет. Данных о возможных пострадавших также не поступало.

Напомним, что в начале 2021 года отношения между Руандой и ДРК резко обострились – повстанческая группировка «Движение 23 марта» приступила к активным боевым действиям на востоке ДРК. Власти ДР Конго утверждают, что группировку поддерживают в Руанде.