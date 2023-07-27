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Войска Руанды пересекли границу с ДР Конго

Командование Вооружённых сил Демократической Республики Конго (ДРК) заявило, что войска Руанды перешли через границу их страны. Об этом сообщает Reuters.

Войска Руанды пересекли границу с ДР Конго
© globallookpress.com

Отмечается, что на данный момент войска Руанды находятся на территории ДРК. Кроме того, командование ДРК утверждает, что войска Руанды атаковали позиции сил безопасности из стран. Информации о численности войск, которые пересекли границу, на данный момент нет. Данных о возможных пострадавших также не поступало.

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Напомним, что в начале 2021 года отношения между Руандой и ДРК резко обострились – повстанческая группировка «Движение 23 марта» приступила к активным боевым действиям на востоке ДРК. Власти ДР Конго утверждают, что группировку поддерживают в Руанде.

Ранее в африканском Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен, мятежники объявили о закрытии границ.

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