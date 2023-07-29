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Рогов сообщил о захвате в плен более 10 военных ВСУ в ходе боя у села Старомайорское

Российские подразделения взяли в плен более 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в районе села Старомайорское на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о захвате в плен военных ВСУ у Старомайорского
© globallookpress.com

"Сейчас там наши ребята нормально набрали пленных боевиков ВСУ. Единоразово более 10 человек, в том числе несколько раненных", - сказал он.

Ранее в субботу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы РФ отбили попытку двух штурмовых бригад ВСУ атаковать в районе Старомайорского, нанеся противнику существенные потери.

"Их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий", - подчеркнул глава региона.

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28 июля Рогов сообщил ТАСС, что с начала наступления в июне ВСУ потеряли более 3 тыс. военнослужащих при попытках занять село Старомайорское.

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