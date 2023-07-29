Рогов сообщил о захвате в плен военных ВСУ у Старомайорского

Российские подразделения взяли в плен более 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в районе села Старомайорское на запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.