В Греции приняли решение перебросить F-16 на базу в Ларисе из-за лесных пожаров

Минобороны Греции приняло решение перебросить истребители-бомбардировщики F-16 с военного аэродрома в Неа-Анхиалос на авиабазу в Ларисе. Об этом пишет ТАСС.

По данным агенства, в Неа-Анхиалосе были сосредоточены 70 истребителей F-16 двух типов (Block 30 и Block 50).

На фоне неконтролируемого приближения сильного лесного пожара и постоянных взрывов на складах оборонное ведомство приняло решение о передислокации.

Отмечается, что данных о пострадавших или погибших в результате взрывов нет. Акция осуществляется в превентивных целях.