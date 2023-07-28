Десятки современных кораблей примут участие в параде в День ВМФ

Более 45 кораблей и судов, построенных и спроектированных на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России.

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Торжества состоятся 30 июля в акваториях Кронштадта, Санкт-Петербурга, Владивостока, Балтийска, Североморска, Новороссийска, Каспийска, а также Тартуса. Об этом пишет пресс-служба ОСК. Почти 30 кораблей и вспомогательных судов обеспечения будут задействованы в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.