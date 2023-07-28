Десятки современных кораблей примут участие в параде в День ВМФ
Более 45 кораблей и судов, построенных и спроектированных на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России.
Торжества состоятся 30 июля в акваториях Кронштадта, Санкт-Петербурга, Владивостока, Балтийска, Североморска, Новороссийска, Каспийска, а также Тартуса. Об этом пишет пресс-служба ОСК. Почти 30 кораблей и вспомогательных судов обеспечения будут задействованы в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Также ко Дню ВМФ в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге ОСК и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого представят выставку моделей современных и перспективных проектов кораблей. Посетители выставки увидят модели подводной лодки "Амур 1650", большого десантного корабля "Кайман", многоцелевого фрегата и патрульного корабля, малой подводной лодки "П-750Б" и сверхмалой подводной лодки "Тритон-2". В экспозиции можно будет посмотреть макеты малого сторожевого корабля, малого ракетного корабля, патрульного катера и десантного корабля на воздушной подушке.