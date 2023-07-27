Взрывы прогремели на складе боеприпасов в Центральной Греции
На складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалосе в области Магнисия произошли взрывы из-за лесного пожара. Об этом в среду, 27 июля, сообщает местный телеканал ERT-1.
— Фронт огня вошел на территорию военного лагеря в Неа-Анхиалосе, — говорится в сообщении.
Информацию о взрывах и пожаре подтвердил Генеральный штаб национальной обороны Греции. Склад боеприпасов расположен в районе Караба, там находятся снаряды и ракеты 111-го боевого крыла ВВС Греции.
Кроме того, еще один очаг пожара расширяется и подбирается к жилому району Неа-Анхиалоса. На данный момент самолеты ведут работы по недопущению расширения территории стихийного бедствия, сбрасывая воду на очаги возгораний, но их деятельность осложняет дым и сильный ветер, передает телеканал.
Накануне сообщалось, что на на греческом острове Родос из-за бушующих лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение.
Также пожарный самолет типа Canadair потерпел крушение 25 июля во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на греческом острове Эвбея. Вскоре стало известно о гибели обоих пилотов.
В Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории. В Афинах летом 2023 года может побить исторический рекорд 44,8 градуса Цельсия, который был установлен в июне 2007 года.