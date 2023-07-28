Россиян смогут ставить на воинский учет без их личного присутствия

Правительство РФ утвердило поправки, согласно которым постановка россиян на воинский учет и снятие с него может проводиться без личной явки в военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров, передает ТАСС.

Уточняется, что снятие с воинского учета и внесение изменений в соответствующие документы могут осуществляться путем внесения в реестр воинского учета сведений о россиянах, содержащихся в государственных информационных системах.

27 июля конституционный комитет Совета Федерации России поддержал законопроект об увеличении штрафа с трех тысяч рублей до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

До этого комитет Совета Федерации России по обороне и безопасности поддержал закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Сенатор от Херсонской области Константин Басюк заявил, что повышение потолка призывного возраста произойдет с 1 января 2024 года и не поэтапно. По данным агентства ТАСС, профильный комитет Совфеда РФ проголосовал за данную инициативу единогласно.