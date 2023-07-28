Военный эксперт: Танк Abrams большинство украинских мостов не выдержат

Я бы не назвал заявления ряда американских СМИ о том, что первая партия танков Abrams поступит в сентябре на Украину, какой-то сенсацией. Поставки танков Abrams на Украину изначально планировались на осень 2023 года. Конечно, ВСУ в очередной раз получат древнюю версию танка. Пока непонятно, с какой пушкой будут поставляться эти машины в ВСУ. Сначала Abrams в версии М1А1 производился со 105-мм нарезной пушкой, затем его стали выпускать со 120-мм гладкоствольным орудием. Возможно, Украине перекинут танки и начального этапа производства, и со 120 мм пушкой.

© Sgt. Aaron Ellerman/ wikimedia.org

Танк в версии М1А1 достаточно средний, ничего сверхъестественного в нем нет. Он очень большой, тяжелый, требует очень тщательного ухода и расходует в больших количествах дорогой авиационный керосин. Как и практически у всей западной техники, у американского танка очень слабое боковое и заднее бронирование. Также уязвимым местом является верхняя проекция башни.

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За одним танком постоянно должны следовать несколько топливозаправщиков. Причем горит он так же, как и вся прочая западная бронетехника. Весит под 70 тонн, большинство украинских мостов его просто не выдержат. Им будет достаточно проблематично передвигаться по размокшей почве, при наезде на мину, такой танк из-за веса практически невозможно эвакуировать с поля боя. Ведь нужно будет использовать сразу несколько ремонтно-эвакуационных машин.

Какой-то реальной помощи на линии боевого соприкосновения эта техника не окажет.

Поставки Abrams М1А1 имеют для США больше политическую и информационную составляющую. То есть, Белый дом показывает, что он не бросает киевский режим и даже предоставляет свои "уникальные" боевые машины.

Американцы могли передать эти танки и пораньше, чтобы хоть как-то усилить Украину, но они очень боятся кадров в интернете с горящим "Абрамсом". Такая картинка может очень сильно ударить по кошельку производителей танков. Та же корпорация General Dynamics не горела желанием отправлять танки Abrams на Украину, понимая, что вокруг них может возникнуть негативный фон, который может ударить по акциям компании.

Там понимают, что кадры дымящихся танков, которые они распиарили как не горящие и не взрывающиеся, негативно скажутся на заключенных и планирующихся контрактах. А если захваченный танк появится возле американского посольства в Москве, то для них это будет очень серьезный репутационный удар. Они этого боятся. Несомненно, наши бойцы устроят настоящую охоту на эти танки, если заметят их на передовой. Американцы это тоже понимают.

Конечно, с точки зрения разведки, захват нами такого танка был бы интересен. Посмотреть на его начинку, электронику, изучить работу боевой информационной управляющей системы, протоколы связи машин между собой. Но скорее всего, американцы будут отдавать ВСУ машины с минимальной начинкой.

Можно предположить, что на передовую танки Abrams отправлять не будут. Возможно, они окажутся, как и британские танки Challenger 2, где-то в тылу. Наверняка американцы прикажут использовать их неподалеку от городов, там, где есть дороги с асфальтовым покрытием. Как я уже говорил, воевать на украинском черноземе они просто не смогут.