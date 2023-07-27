Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Документ, озаглавленный "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", информирует, что в республике предусматривается призвать в августе-ноябре текущего года на срочную военную службу и службу в резерве граждан РБ мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющим права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.