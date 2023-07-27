Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу
Указ о призыве на срочную военную службу подписал 27 июля Александр Лукашенко, сообщила в четверг пресс-служба президента.
Документ, озаглавленный "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", информирует, что в республике предусматривается призвать в августе-ноябре текущего года на срочную военную службу и службу в резерве граждан РБ мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющим права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
Принятие указа, уточняют в администрации главы государства, позволит органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.
Этим же указом предусматривается и увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.