Названы преимущества российского орудия «Мальва»

«Колесная база для артиллерийской установки — выше скорость, лучше маневренность, что очень важно. Думаю, что такая разновидность не помешает, пригодится и в обороне, и в наступлении. Скорострельность у "Мальвы" очень высокая, около десяти выстрелов в минуту. Чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА и радаров контрбатарейной борьбы», — сказал эксперт.