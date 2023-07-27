Уганда расширит сервисный центр российских вертолетов

"У нас в стране действует центр по ремонту и модернизации военных вертолетов российского производства. Мы ожидаем, что он будет расширен, и таким образом Уганда станет региональным центром российских аэрокосмических технологий и оборудования. Мы хотим стать региональным хабом для всего региона Восточной и Центральной Африки, в который входят страны от Конго до ЮАР", - подчеркнул Опондо.