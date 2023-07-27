В Польше заработала академия HIMARS

В Польше создана академия для обучения управлению американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом заявил сегодня министр обороны республики Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

«Сегодня создана академия HIMARS», - заявил он на церемонии открытия.

Блащак выразил надежду на тесное сотрудничество с американской стороной, отметив при этом, что HIMARS, которые уже находятся в Польше и те, которые еще будут поставлены на вооружение, должны обслуживаться хорошо обученными военнослужащими.

«Эта академия HIMARS также будет служить для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, так как Эстония, Литва и Латвия заказали HIMARS в США. Мы открыты для сотрудничества, если речь идет об обучении», - подчеркнул министр.

По его словам, академия создана на базе Центра артиллерийской подготовки и Первой ракетной бригады в Торуни и Ожише. Поставки HIMARS в республику начались в этом году, пишет ТАСС.

Напомним, что в 2019 году Варшава заказала 20 систем HIMARS за $414 млн. Глава Минобороны республики Мариуш Блащак также отмечал, что в Польше планируют участвовать в производстве РСЗО HIMARS. Ожидается, что оно будет развернуто на площадках польского военно-промышленного комплекса.