$90.05-0.0599.72+0.02

Путин назвал количество уничтоженных украинских танков

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 26 танков украинской армии. Такое число назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин назвал количество уничтоженных украинских танков
© Lenta.ru

Речь идет о недавно совершенных попытках атак со стороны Украины. По словам главы государства, основные боестолкновения происходили на запорожском направлении.

Ранее New York Times сообщил, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.

24 февраля 2022 года президент началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости