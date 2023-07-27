Путин назвал количество уничтоженных украинских танков

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 26 танков украинской армии. Такое число назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Речь идет о недавно совершенных попытках атак со стороны Украины. По словам главы государства, основные боестолкновения происходили на запорожском направлении.

Ранее New York Times сообщил, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.