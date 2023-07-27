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Сеймур Херш: офис Байдена играл решающую роль в терактах на Крымском мосту

Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.

Сеймур Херш: офис Байдена играл решающую роль в терактах на Крымском мосту
© РИА Новости

«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — привел Херш его слова.

Напомним, что первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Тогда на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Украинские власти официально признали свою ответственность за произошедшее.

Второй теракт произошел 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

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