Сеймур Херш: офис Байдена играл решающую роль в терактах на Крымском мосту
Администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обоих терактах на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.
«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — привел Херш его слова.
Напомним, что первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Тогда на мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Украинские власти официально признали свою ответственность за произошедшее.
Второй теракт произошел 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.