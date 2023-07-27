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Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться у села Работино в Запорожской области, они отступили. Об этом он сообщил РИА Новости.

Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться в Запорожской области
© РИА Новости

Ранее 27 июля Минобороны РФ заявило, что ВСУ провалили наступление севернее Работино.

По его словам, после артиллерийского обстрела ВСУ попытались провести ротацию и закрепиться северо-восточнее села.

«Их попытка сорвана, украинские боевики разбиты и отступили», — сказал он.

По данным Рогова, в результате атаки украинские войска потеряли до пяти бронемашин, часть которых были уничтожена беспилотниками «Ланцет».

Он подчеркнул, что в настоящее время активных боестолкновений между российскими и украинскими войсками не наблюдается.

Глава минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. Обучение пилотов займет по меньшей мере шесть месяцев, отмечают «Известия».

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