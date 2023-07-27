Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться у села Работино в Запорожской области, они отступили. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее 27 июля Минобороны РФ заявило, что ВСУ провалили наступление севернее Работино.

По его словам, после артиллерийского обстрела ВСУ попытались провести ротацию и закрепиться северо-восточнее села.

«Их попытка сорвана, украинские боевики разбиты и отступили», — сказал он.

По данным Рогова, в результате атаки украинские войска потеряли до пяти бронемашин, часть которых были уничтожена беспилотниками «Ланцет».

Он подчеркнул, что в настоящее время активных боестолкновений между российскими и украинскими войсками не наблюдается.