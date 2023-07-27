ВС РФ продвинулись на краснолиманском направлении

Российские войска с 23 июля продвинулись на краснолиманском направлении до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины в районе Сергеевки ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.