Китай захотел провести совместные учения с союзником США

Китай «неофициально» предложил провести совместные учения Филиппинам, которые являются союзником США. Об этом пишет Bloomberg.

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Министр обороны Филиппин Ромео Браумер пообещал, что изучит предложение Китая. По его словам, если учения состоятся, то не в Южно-Китайском море, часть которого является спорной территорией между Пекином и Манилой.

Издание пишет, что Китай захотел провести совместные учения на фоне укрепления военного сотрудничества между Филиппинами и США. Ранее президент Фердинанд Маркос-младший расширил доступ американских войск к филиппинским военным объектам.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с Филиппинами и еще несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, через них пролегают важные судоходные маршруты, кроме этого, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.