В Польше создали академию HIMARS

Сегодня создана академия HIMARS. Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные расчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне, — сообщил он.