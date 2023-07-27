В Польше создали академию HIMARS
Академию по обучению управлению HIMARS создали в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает РИА Новости. Он добавил, что что в этом заведении смогут обучаться также военные из других стран НАТО.
Сегодня создана академия HIMARS. Я уверен, что в сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы обучим очередные расчеты HIMARS так, чтобы и те HIMARS, которые у нас уже есть, и те, которые еще будут поставлены на вооружение Войска польского, были обслуживаемы солдатами, обученными на высшем уровне, — сообщил он.