Суданский спецназ заявил об уничтожении трех армейских самолетов

"Силы быстрого реагирования сегодня рано утром осуществили спецоперацию на территории военной базы в окрестностях Омдурмана. Нам удалось уничтожить три военных самолета и несколько арсеналов, где располагались военная техника и боеприпасы. Несколько десятков сторонников прежнего режима (имеются в виду Вооруженные силы Судана - прим. ТАСС) погибли и получили ранения", - говорится в сообщении.