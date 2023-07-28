Снайпер уничтожил болгарского наемника из винтовки "Севастополь" в зоне СВО

Оружейник Владислав Лобаев опубликовал в своем Телеграм-канале кадры ликвидации болгарского наемника в зоне СВО снайпером ВС РФ из винтовки DXL-4М "Севастополь" калибра .375 Cheytac.

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Эта модель на ряду с SVLK "Сумрак" является самой дальнобойной в линейке компании Lobaev Arms, да и в принципе в мировой индустрии снайперского оружия. Ее максимальная эффективная дальность составляет 2300 метров для калибра .408 CT и 2800 метров для .375 CT. Винтовка предназначена для спортивной стрельбы и контрснайперской борьбы.

Ранее Владислав Лобаев рассказывал "РГ", что модернизировал "Севастополь".

По сравнению с предыдущей моделью улучшена эргономика, появилась унификация с винтовкой DXL-5 "Опустошитель" по прикладу и некоторым другим деталям. При этом сохранились ключевые характеристики по кучности и дальности прицельной стрельбы. Винтовка стала, на наш взгляд, гораздо более удобной, - пояснил он.