В центрах подготовки украинских военнослужащих в Германии и Польше прошли обучение уже 24 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РФ СМИ-иноагентом).

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Всего в Евросоюзе планируют обучить 30 тысяч солдат ВСУ. Дальнейшие этапы обучения будут зависеть от нужд и потребностей украинской армии.

Глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль заверил, что деньги европейских налогоплательщиков «используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации». Он призвал обеспечить финансирование Европейского фонда мира, откуда поступают деньги для организации обучения украинских военных.