ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на южном направлении, сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских военнослужащих. В FT подчеркнули, что эти маневры было выполнены тайно.

Некоторые резервы были тайно задействованы на юге, — отмечает издание.

До этого появилась информация, что в ходе контрнаступления ВСУ была потеряна почти пятая часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Вооруженные силы Украины переживают серьезный кризис укомплектованности, который усугубляется многочисленными случаями сдачи солдат в плен. Он объяснил такую тенденцию впечатляющей сдержанностью президента России Владимира Путина.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов до этого сообщал, что после очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении. Он добавил, что украинские войска не считаются с потерями в ходе попыток прорвать линию обороны ВС РФ.