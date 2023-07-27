Уничтожение танка ВСУ на запорожском направлении попало на видео

Отмечается, что украинскую бронетехнику выследили на запорожском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На видео можно заметить еще несколько разбитых бронемашин ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия в ходе активизации боев на запорожском направлении потеряла 39 единиц бронетехники. Он отметил, что 40 процентов техники противника было уничтожено летчиками боевой авиации.