На Украине признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что прошедшей ночью, как и накануне, был нанесен удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Его слова цитирует РИА Новости.

«Опять же не дает [силам РФ] спокойствия аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие "хлопки" проходят на территориях [неподконтрольных Киеву территориях]. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром», — сказал он.

По его словам, подразделениям противовоздушной обороны (ПВО) тяжело работать. Игнат добавил, что под удар попадают прибрежная зона и инфраструктура, а позже власти заявляют о повреждениях в Одесской области.