Запад и Украина признали, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО , которую поставили для проведения операции. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. (...) Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», — заявляет FT со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай, который попал под обстрел во время поездки в Артемовск, рассказал, что контрнаступление украинской армии подошло к своему пику. По его словам, оно идет полным ходом. Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) давят на оборону России в разных местах, совершая попытки ее прорвать на одном из направлений.