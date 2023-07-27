В России оспорили обвинения в покупке оружия у ЮАР

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что публикации западных СМИ «о деятельности компании и заключении ряда контрактов в сентябре 2022 года» недостоверны. Вероятно, речь о сообщениях, согласно которым Москва якобы закупала оружие у ЮАР . Цитату Михеева приводит «Интерфакс» .

При этом изначально с такими обвинениями выступил посол США в ЮАР Рубен Бригети, который заявил, что на российское судно, зашедшее в декабре на базу южноафриканских ВМС, грузили боеприпасы. Затем сами власти ЮАР оспорили такие заявления, а Бригети «признал, что перешел черту».