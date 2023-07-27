ВСУ вновь пошли в наступление в районе Работино

Военкор Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска начали очередную атаку в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Он отметил, что сейчас это «горячее» направление, поскольку противник рвется к городу Токмак.

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Противник снова отчаянно пошел на Работино. Линия фронта стабильна, погода летная и для дронов, и для фронтовой, и армейской авиации, — написал Сладков.

Военкор похвалил российских военных, которые держат оборону на данном направлении. Он рассказал, что накануне ими было уничтожено более трех десятков единиц военной техники ВСУ и полторы сотни солдат и офицеров. Сладков выразил уверенность в том, что прорваться к Токмаку противнику не удастся.