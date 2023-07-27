Ростех анонсировал поставку первой колесной самоходной гаубицы "Мальва"

"Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", - привели в госкорпорации слова Оздоева.