Мобилизация: последние новости на сегодня 27 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 июля 2023, в материале «Рамблера».

Картаполов сообщил, что отсрочка многодетным отцам при мобилизации сохранится

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Несмотря на то, что принятые поправки отменяют отсрочку многодетным отцам при мобилизации, она все равно сохранится на уровне директивы Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он напомнил, что по действующему законодательству отцам троих детей отсрочка или бронь не положена. Однако продолжает действовать подписанная в 2022 году директива Генштаба, предписывающая с каждым случаем разбираться в индивидуальном порядке.

Картаполов отметил, если у военкома нет недобора, а в распоряжении есть другие, более подходящие призывники, он должен дать многодетным отцам, попавшим под призыв, отсрочку.

Чаплин напомнил, как хотят поддержать мобилизованных фермеров

Госдума России приняла во втором чтении проект закона о защите прав мобилизованных членов потребительских сельскохозяйственных кооперативов, сообщает «Парламентская газета».

Документ предполагает определить призванных на службу россиян в ассоциированные лица для сохранения дохода и права на выплату дивидендов. Как заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, поправки — отклик на обращения членов Союза дачников по теме мобилизации. В настоящее время, согласно уставу кооператива, предполагается исключать членов из объединения за бездействие в течение года. При этом по новым правилам в отношении участников спецоперации и их семей подобные установки действовать не будут.

Таким образом, мобилизованные будут вправе не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но при этом они сохранят право голоса и право на выплату дивидендов, отметил парламентарий.

В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации

Кабмин России впервые утвердил форму повестки для мобилизации, сообщает газета «Взгляд».

До сих пор использовалась типовая форма повестки по призыву. В повестке для мобилизации ее получателю рекомендуется взять с собой туалетные принадлежности, еду на день и документы. В предупреждении об уголовной ответственности говорится, что она наступает только в случае уклонения от призыва.

В Кремле неоднократно говорили, что разговоров о новой волне мобилизации не ведется. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всю систему работы военкоматов совершенствуют, это связано с Конституционной обязанностью россиян проходить срочную военную службу.