Стало известно о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ

В данный момент Украина вступила в основную фазу контрнаступления, власти страны бросили в бой тысячи военнослужащих. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона пишет The New York Times.

Ожидается, что в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.

«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку», — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей минобороны США.

В то же время The Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что пока цель таких шагов Украины неясна.

«Нет большой уверенности в том, что это [Нынешние действия Украины. — Прим. ред.] важный шаг», — цитирует его издание.