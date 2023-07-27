Стало известно о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ

СМИ: Украина начала основную фазу контрнаступления
В данный момент Украина вступила в основную фазу контрнаступления, власти страны бросили в бой тысячи военнослужащих. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона пишет The New York Times.
Ожидается, что в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.
«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку», — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей минобороны США.
В то же время The Washington Post со ссылкой на американского чиновника пишет, что пока цель таких шагов Украины неясна.
«Нет большой уверенности в том, что это [Нынешние действия Украины. — Прим. ред.] важный шаг», — цитирует его издание.
Тем временем депутат Госдумы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил «Парламентской газете», что контрнаступление вооруженных сил Украины не закончилось, но подошло к пиковой фазе.
Запасы иностранного вооружения и боеприпасов понемногу истощаются, и уже к осени боевые действия могут утихнуть, а страны Запада — начать подготовку к мирным переговорам. О том, что сейчас происходит на линии соприкосновения, как ведет себя в реальных боевых условиях западное оружие, об обстановке вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут) и о многом другом политик рассказал нашему изданию.